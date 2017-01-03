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"Медвешчак" победил "Куньлунь" в матче чемпионата КХЛ

Спорт
3 января, 23:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
Единственную шайбу на 41-й минуте забросил Франсис Паре
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МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Загребский "Медвешчак" одержал победу над пекинским "Куньлунем" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбу на 41-й минуте встречи забросил Франсис Паре (41).

"Медвешчак" идет 12-м в Западной конференции, набрав 56 очков после 45 игр. "Куньлунь" занимает седьмое место на Востоке, имея в активе 64 очка.

Остальные результаты игрового дня:

"Динамо" (Рига) - "Северсталь" - 5:2;

"Слован" - "Амур" - 2:0.

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