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Хоккеисты РФ сыграют с командой США в полуфинале молодежного ЧМ

Спорт
4 января, 0:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС
Встреча состоится в среду в Монреале, начало - в 23:00 мск
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Игроки сборных США Калеб Джонс и России Павел Карнаухов (слева направо) в матче молодежного чемпионата мира по хоккею-2017 между сборными России и США (2:3)

Игроки сборных США Калеб Джонс и России Павел Карнаухов (слева направо) в матче молодежного чемпионата мира по хоккею-2017 между сборными России и США (2:3)

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Хоккеисты молодежной сборной России в полуфинале чемпионата мира в Канаде сыграют с командой США. Игра станет второй очной на турнире для обеих команд и второй подряд между ними же на полуфинальной стадии мирового первенства.

Подопечные Валерия Брагина встречались с американцами на предварительной стадии нынешнего турнира и проиграли со счетом 2:3. Ту неудачу объяснили тем, что в обороне россияне не до конца справлялись с быстрыми нападающими соперника, устроивших давление на их ворота, что, во многом, стало причиной трех пропущенных шайб.

Россияне находят свою игру

Поражение не позволило россиянам в своей группе занять место выше третьего, однако сейчас мало кто об этом вспоминает - в четвертьфинале не оказалось чемпионов мира финнов, зато были блеснувшие на турнире датчане, которых сборная России уверенно переиграла.

В последних двух матчах (с командами Словакии и Дании) подопечные Брагина не пропустили, что говорит и о том, что команда находит свою игру, приносившую успех на последних чемпионатах мира. Сильными же сторонами нынешней сборной России является звено Полунин - Воробьев - Капризов: первый отметился заброшенной из средней зоны шайбой в четвертьфинале датчанам, а остальные входят в пятерку лучших бомбардиров турнира. Также одним из лучших у россиян является и вратарь Илья Самсонов, сыгравший последние два матча на "ноль".

По стопам Мэттьюса

Сборная США на этом турнире выступает пока лучше, чем год назад. В Хельсинки американцы до полуфинала потерпели только одно поражение, а в Торонто они имеют пока 100-процентный результат. В прошлом году главной звездой американцев был выступавший в швейцарском "Цюрихе" Остон Мэттьюс, вошедший в четверку лучших на турнире среди бомбардиров.

Подавляющее количество игроков нынешней американской команды составляют хоккеисты американских университетов, прошедшие также подготовку по программе Хоккейной ассоциации США, благодаря которой у американцев нет недостатка в талантах. За последние семь лет сборная США дважды становилась чемпионом мира (2010, 2013) и еще два раза становилась призером турнира.

Из нынешней команды выделяется 18-летний форвард команды бостонского университета Клэйтон Келлер - с тремя голами и пятью передачами нападающий является третьим в списке бомбардиров и уже в прошлом году был задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги "Аризона" под общим седьмым номером. В прошлом году Келлер был также самым полезным игроком чемпионата мира среди юниоров (до 18 лет).

Самсонов вспомнит Хельсинки

Россияне и американцы встречались на этой же стадии ровно год назад, и ворота в матче в Хельсинки также защищал Самсонов. Тогда подопечные Брагина одержали волевую победу, проигрывая после первого периода, они забили в следующей 20-минутке два гола и удержали победный счет.

Оставшиеся матчи нынешнего чемпионата мира пройдут в Монреале. Игра США - Россия состоится 4 января в 23:00 мск. В другом полуфинале 5 января сыграют канадцы и шведы (начало - в 03:30 мск).

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