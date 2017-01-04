НХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звезд 2017 года

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Национальная хоккейная лига (НХЛ) на своем официальном сайте назвала имена четырех капитанов команд от каждого дивизиона, которые примут участие в Матче звезд 2017 года в Лос-Анджелесе.

Капитанами команд стали исключительно канадские хоккеисты. Голкипер "Монреаля" Кэри Прайс был избран капитаном команды Атлантического дивизиона. Капитаном команды Столичного дивизиона назван форвард "Питтсбурга" Сидни Кросби, команды Центрального дивизиона - защитник Пи Кей Суббан ("Нэшвилл"), Тихоокеанского - нападающий Коннор Макдэвид ("Эдмонтон").

Эти игроки стали первыми участниками Матча звезд, который будет состоять из трех мини-встреч в формате "3 на 3" продолжительностью по 20 минут. Участие в турнире примут четыре команды, составленные из лучших игроков каждого дивизиона. Команды будут состоять из 11 игроков (шесть форвардов, три защитника и два вратаря). Возглавят команды главные тренеры лучших клубов каждого из дивизионов по состоянию на 9 января. Победитель турнира получит чек на сумму 1 млн долларов.

Капитаны команд Матча звезд определялись по итогам голосования болельщиков, которые могли выбрать только по одному хоккеисту в каждую из команд. Остальных игроков выберет департамент хоккейных операций НХЛ. Каждая команда лиги будет представлена по крайней мере одним игроком.

В программу "Уик-энда всех звезд" также войдет традиционный вечер конкурсов, который пройдет в субботу 28 января, сам матч состоится в воскресенье. Все мероприятия пройдут на льду Staples Center в Лос-Анджелесе.