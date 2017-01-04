Главный тренер футбольного клуба "Халл Сити" Филан отправлен в отставку

Алекс Фергюсон и Майк Филан (слева направо) во время совместной работы в клубе "Манчестер Юнайтед" © EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Халл" на своем официальном сайте объявил об увольнении Майка Филана с поста главного тренера команды.

В понедельник "Халл" потерпел 13-е поражение в 20 матчах текущего чемпионата Англии, проиграв в гостях "Вест Бромвичу" со счетом 1:3.

Филан работал в качестве помощника тренера клуба с 2015 года, затем в июле 2016-го его назначили и.о. главного тренера команды, а в октябре он стал главным. Филан известен своей работой в качестве помощника Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" с 2008 по 2013 гг.

"Клуб благодарит Майка за его двухлетнюю работу в качестве помощника, а также в качестве главного тренера. Поиск нового тренера команды уже начался, о результатах которого будет объявлено позднее", - говорится в сообщении.

"Халл" занимает последнее, 20-е место в чемпионате Англии, набрав 13 очков.