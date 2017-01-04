Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Главный тренер футбольного клуба "Халл Сити" Филан отправлен в отставку

Спорт
4 января, 2:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС
"Халл" занимает последнее, 20-е место в чемпионате Англии, набрав 13 очков в 20 матчах
Материал из 1 страницы
Алекс Фергюсон и Майк Филан (слева направо) во время совместной работы в клубе "Манчестер Юнайтед"

Алекс Фергюсон и Майк Филан (слева направо) во время совместной работы в клубе "Манчестер Юнайтед"

© EPA/PETER POWELL

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Английский футбольный клуб "Халл" на своем официальном сайте объявил об увольнении Майка Филана с поста главного тренера команды.

Смотрите также
"Арсенал" сыграл вничью с "Борнмутом" в чемпионате Англии по футболу, отыгравшись с 0:3

В понедельник "Халл" потерпел 13-е поражение в 20 матчах текущего чемпионата Англии, проиграв в гостях "Вест Бромвичу" со счетом 1:3.

Филан работал в качестве помощника тренера клуба с 2015 года, затем в июле 2016-го его назначили и.о. главного тренера команды, а в октябре он стал главным. Филан известен своей работой в качестве помощника Алекса Фергюсона в "Манчестер Юнайтед" с 2008 по 2013 гг. 

"Клуб благодарит Майка за его двухлетнюю работу в качестве помощника, а также в качестве главного тренера. Поиск нового тренера команды уже начался, о результатах которого будет объявлено позднее", - говорится в сообщении.

"Халл" занимает последнее, 20-е место в чемпионате Англии, набрав 13 очков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
10
Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
10
Сборная России уступила команде США в матче молодежного ЧМ по хоккею
8
"Зенит-Арену" ввели в эксплуатацию
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Три сотрудника саратовского правительства погибли в ДТП
2
СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками
3
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 лет
4
Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ
5
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту
6
Белый дом: санкции против лидеров государств являются "чрезвычайной мерой"
7
Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы и дисциплинарный устав ВС РФ
Темы дня
Реклама