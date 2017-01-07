Касьянов и Пушкарев стали вторыми на этапе КМ по бобслею в Германии

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россияне Александр Касьянов и Алексей Пушкарев заняли второе место в соревнованиях экипажей-двоек на этапе Кубка мира по бобслею, который проходит в немецком Альтенберге. Их результат по сумме двух попыток - 1 минута 49,84 секунды.
Победу одержали немцы Франческо Фридрих и Мартин Гроткопп (1.49,20), третьими стали латвийцы Оскарс Киберманис и Матисс Микнис (1.49,90).
Этап завершится в воскресенье заездами четверок.