Конькобежец Есин стал четвертым на чемпионате Европы в спринтерском многоборье

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россиянин Алексей Есин занял четвертое место на чемпионате Европы по конькобежному спорту в спринтерском многоборье. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

По сумме четырех дистанций россиянин набрал 139,890 очка. Победу одержал голландец Кай Вербей (139,230), вторым стал его соотечественник Кьелд Нейс (139,700), третьим - немец Нико Иле (139,785).

Победитель в женском спринтерском многоборье определится в воскресенье.