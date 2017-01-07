Гандболистки "Лады" с поражения стартовали в Кубке EHF

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Гандболистки российской "Лады" (Тольятти) в гостях проиграли датскому "Нюкебингу" со счетом 23:35 в стартовом матче группового этапа Кубка Европейской гандбольной федерации (EHF).

Две другие российские команды, участвующие в турнире, одержали домашние победы над венгерскими клубами. "Кубань" была сильнее "Альбы" (31:26), а "Ростов-Дон" обыграл клуб "Эрд" (27:24).

В следующем матче "Лада", выступающая в группе D, 14 января примет норвежский "Глассверкет", "Кубань" (группа В) в тот же день на выезде встретится с французским клубом "Брест", "Ростов-Дон" (группа С) 15 января в гостях сыграет с "Бясеном" из Норвегии.