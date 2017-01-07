Биатлонистка Кайшева заявила, что получала удовольствие от гонки преследования на этапе КМ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Россиянка Ульяна Кайшева заявила, что получала удовольствие от гонки преследования на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. Слова спортсменки приводит пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Гонка преследования состоялась в субботу, Кайшева стала лучшей из россиянок, показав 27-й результат.

"После третьей "стойки" я понимала, что, в принципе, реально справляться с этим ветром, он не настолько ужасен, - сказала спортсменка. - На дистанции я сегодня испытала такое удовольствие - получалось выкладываться, к сожалению, немного отморозила руки при минус десяти, но все равно получила большое удовольствие".

Этап в Оберхофе завершится в воскресенье.