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IBU определит место проведения перенесенного из Тюмени этапа КМ на следующей неделе

Спорт
7 января, 18:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
СБР отказался от проведения в Тюмени этапа КМ, чтобы соревнования не проходили "среди подозрений и кривотолков", которые возникли в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии WADA
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Андерс Бессеберг

Андерс Бессеберг

© EPA/LEE KI-TAE, архив

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Международный союз биатлонистов (IBU) примет решение о месте проведения перенесенного из Тюмени восьмого этапа Кубка мира на следующей неделе. Об этом заявил глава организации Андерс Бессеберг на пресс-конференции.

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Союз биатлонистов России (СБР) в декабре отказался от проведения в Тюмени этапа Кубка мира, чтобы соревнования не проходили "среди подозрений и кривотолков", которые возникли в связи с выходом финальной версии доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), в котором Россия обвиняется в создании системы сокрытия положительных допинг-проб спортсменов.

"Комиссия IBU примет решение о месте проведения восьмого этапа на следующей неделе, - сказал Бессеберг. - Мы выпустим пресс-релиз, в котором оповестим всех о своем решении".

Глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен 9 декабря представил вторую часть доклада о допинге в России. После этого IBU получил от агентства список из 31 биатлониста, которые подозреваются в употреблении запрещенных веществ. IBU принял решение открыть дела в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, а также отстранить от международных соревнований Яну Романову и Ольгу Вилухину. Кроме того, СБР отказался от проведения юниорского чемпионата мира 2017 года, который должен был состояться в Острове Псковской области.

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