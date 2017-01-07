Гассиев выставит на благотворительный аукцион перчатки с боя против Лебедева

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Чемпион мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 кг россиянин Мурат Гассиев выставит на аукцион свои перчатки с победного боя против соотечественника Дениса Лебедева. Об этом Гассиев сообщил на своей странице в социальной сети Инстаграм.

"Мы с друзьями хотим возродить былые достойные традиции и 24 января во Дворце Пионеров во Владикавказе организуем благотворительный концерт, в рамках которого пройдет аукцион, где будут выставлены боксерские перчатки и другая экипировка с моего чемпионского поединка 3 декабря. Все собранные средства пойдут на помощь детям и одаренной молодежи", - сообщил Гассиев.

Гассиев в начале декабря победил по очкам Лебедева и завоевал титул IBF. На счету 23-летнего россиянина 24 победы (17 нокаутом) и ни одного поражения.

Дорогие друзья, поздравляю с Рождеством Христовым! Рождество в России — большой, светлый и радостный праздник. Раньше было принято на Рождество проводить благотворительные балы, лотереи, сборы пожертвований. Мы с друзьями хотим возродить былые достойные традиции и 24 января во Дворце Пионеров во Владикавказе вместе с Ассоциацией социально-активного бизнеса "Сила единства" организуем благотворительный концерт, в рамках которого пройдет аукцион, где будут выставлены боксерские перчатки и другая экипировка с моего чемпионского поединка 3 декабря. Все собранные средства пойдут на помощь детям и одаренной молодежи. Помогая детям, мы делаем вклад в наше с вами будущее, в будущее нашей страны! #благотворительность #россия #осетия #бокс Фото опубликовано Murat ''IRON'' Gassiev (@murat_gassiev) Янв 7 2017 в 3:31 PST