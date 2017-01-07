Российские гандболисты обыграли команду Белоруссии во втором товарищеском матче

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Сборная России по гандболу обыграла команду Белоруссии со счетом 27:22 в домашнем товарищеском матче в рамках подготовки к чемпионату мира.

Самым результативным игроком в составе россиян стал Дмитрий Ковалев, на счету которого шесть мячей.

В пятницу прошла первая встреча команд, в которой также сильнее были российские гандболисты - 31:26.

Чемпионат мира стартует 11 января во Франции. Соперниками россиян по группе станут команды Японии, Норвегии, Польши, Франции и Бразилии.