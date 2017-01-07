Российские хоккеистки проиграли сборной США в стартовом матче молодежного ЧМ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Хоккеистки сборной России потерпели разгромное поражение от команды США со счетом 1:6 в стартовом матче группового этапа молодежного (до 18 лет) чемпионата мира, который проходит в Чехии.

Шайбы у американок забросили Маурин Мерфи (9-я минута), Натали Хейсинг (9), Кайла Барнс (21, 48), Тэйлор Венте (32) и Аннеке Линсер (52). В составе сборной России отличилась Дарья Белоглазова (60).

Россиянки и американки выступают на турнире в группе А вместе с командами Швеции и Канады. Следующий матч в рамках группового этапа сборная России проведет 8 января против канадок.