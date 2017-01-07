ЦСКА победил минское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Московский ЦСКА одержал победу над минским "Динамо" со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы в составе победителей забросили Кирилл Петров (30-я минута), Иван Телегин (30) и Максим Мамин (50). Хозяева ответили точным броском Александра Павловича (12).

ЦСКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 107 очков после 47 встреч. Армейцы гарантировали себе место в первой восьмерке Западной конференции, что дает право сыграть в плей-офф. "Динамо" идет шестым, имея в активе 77 баллов после 45 матчей.