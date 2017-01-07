"Трактор" продаст протест на судейство в матче КХЛ с "Нефтехимиком"

AP: подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казньПроисшествия 8 января, 2:46
Мотогонщица Нифонтова: маршрут седьмого этапа "Дакара" будет сильно зависеть от погодыСпорт 8 января, 2:17
Открывший стрельбу во Флориде заявил, что его разум контролирует разведка СШАПроисшествия 8 января, 1:25
Мемориал Гранаткина для юношеских футбольных сборных стартует в ПетербургеСпорт 8 января, 1:25
Восемь человек стали жертвами похолодания в ИталииПроисшествия 8 января, 0:48
"Севилья" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла на второе место в чемпионате ИспанииСпорт 8 января, 0:41
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в ЛондонКультура 8 января, 0:21
Экс-посол Великобритании в ЕС Айвэн Роджерс уволился из МИДМеждународная панорама 8 января, 0:11
Митинг памяти жертв терактов января 2015 года прошел в ПарижеОбщество 7 января, 23:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" подаст протест на работу судей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижнекамским "Нефтехимиком". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
В субботу "Трактор" в гостях проиграл "Нефтехимику" со счетом 0:1.
"Официальное заявление. "Трактор" подаст протест на ряд эпизодов работы арбитров матча в Нижнекамске", - говорится в сообщении.
"Трактор" с 78 очками располагается на четвертом месте в таблице Восточной конференции, "Нефтехимик" с 66 баллами идет девятым.