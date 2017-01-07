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"Трактор" продаст протест на судейство в матче КХЛ с "Нефтехимиком"

Спорт
7 января, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
В субботу челябинцы в гостях проиграли нижнекамскому клубу со счетом 0:1
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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Челябинский "Трактор" подаст протест на работу судей в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с нижнекамским "Нефтехимиком". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В субботу "Трактор" в гостях проиграл "Нефтехимику" со счетом 0:1.

"Официальное заявление. "Трактор" подаст протест на ряд эпизодов работы арбитров матча в Нижнекамске", - говорится в сообщении.

"Трактор" с 78 очками располагается на четвертом месте в таблице Восточной конференции, "Нефтехимик" с 66 баллами идет девятым.

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