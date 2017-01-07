СКА разгромил рижское "Динамо" и прервал серию из четырех поражений в КХЛ

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Санкт-петербургский СКА разгромил рижское "Динамо" со счетом 6:1 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Шайбы в составе победителей забросили Вячеслав Войнов (27-я минута), Евгений Кетов (31, 51), Максим Чудинов (36), Вадим Шипачев (39) и Виктор Тихонов (60). Хозяева ответили точным броском Николая Елисеева (55).
"Динамо" идет на 14-м месте в таблице Западной конференции, набрав 42 очка. СКА прервал серию из четырех поражений и занимает второе место в таблице со 107 очками, уступая лидеру - московскому ЦСКА - по дополнительным показателям. Также СКА досрочно гарантировал себе место в плей-офф.
В следующем матче СКА 9 января сыграет в гостях против ЦСКА, в тот же день хоккеисты "Динамо" проведут гостевую встречу с ярославским "Локомотивом".