Команда президента Белоруссии выиграла Рождественский турнир любителей хоккея в Минске

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МИНСК, 7 января. /ТАСС/. Команда президента Белоруссии в десятый раз выиграла Рождественский международный турнир любителей хоккея, который завершился в Минске. В финале состязаний на "Чижовка-Арене" команда Белоруссии во главе с Александром Лукашенко победила сборную Финляндии со счетом 7:3.
Глава Белоруссии в ходе Рождественского турнира забросил 5 шайб и сделал 4 голевые передачи.
Бронзовым призером стала сборная любителей хоккея Объединенных Арабских Эмиратов, победившая в матче за третье место команду Словакии со счетом 4:3.
Нынешний турнир стал рекордным по числу команд- участниц. Впервые в нем приняла участие сборная Балкан, в состав которой вошли хоккеисты из Болгарии, Боснии и Герцеговины, Македонии, Румынии, Сербии, Словении, Хорватии и Турции.
Всего в соревновании приняли участие восемь команд, которые были разделены на две группы. На минском льду за награды также боролись команды Швейцарии, России, Германии. Российская команда заняла третье место в группе, проиграв словакам (0:12), сыграв вничью с финнами (4:4) и выиграв у немцев (6:0).
Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз президента Белоруссии проводится с 2005 года. Обладателем почетного трофея девять раз становилась команда белорусского президента. Трижды успех праздновала российская команда. Организаторами турнира выступают Президентский спортивный клуб, Федерация хоккея Белоруссии, Министерство спорта и туризма Белоруссии, Минский городской исполнительный комитет.