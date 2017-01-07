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Конькобежец Юсков идет пятым на ЧЕ в классическом многоборье после двух дистанций

Спорт
7 января, 20:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Лидирует голландец Свен Крамер
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Денис Юсков

Денис Юсков

© EPA/TATYANA ZENKOVICH

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Российский конькобежец Денис Юсков занимает пятое место на чемпионате Европы в классическом многоборье после двух забегов. Соревнования проходят в голландском Херенвене.

По итогам двух дистанций спортсмен набрал 75,129 очка.

Юсков, ставший третьим на 500-метровке, занял восьмое место в забеге на 5000 метров с результатом 6 минут 26,89 секунды. Первое место на данной дистанции занял голландец Свен Крамер (6.10,58), второе - его соотечественник Ян Блокхейсен (6.16,86), третье - норвежец Сверре Лунде Педерсен (6.20,17).

Лидирует в классическом многоборье после двух дистанций Крамер (73,868), Блокхейсен идет вторым (74,116), Педерсен - третим (74,747).

Мужское классическое многоборье завершится 8 января забегами на 1500 и 10000 м.

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