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Эксперт: Устюгов показывает фантастическое выступление на "Тур де Ски"

Спорт
7 января, 20:52 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Заслуженный тренер СССР и России Александр Грушин не сомневается, что россиянин победит в многодневке
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Сергей Устюгов

Сергей Устюгов

© EPA/ANGELIKA WARMUTH

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Российский лыжник Сергей Устюгов показывает фантастическое выступление в престижной многодневной гонке "Тур де Ски". Таким мнением с ТАСС поделился заслуженный тренер СССР и России Александр Грушин.

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Устюгов одержал победы на пяти этапах турнира подряд, что является рекордом среди мужчин, на шестом в субботу стал вторым. Перед заключительной гонкой он лидирует в общем зачете, опережая норвежца Мартина Сундбю на 1 минуту 11,9 секунд.

"Не все гонки возможно выиграть, Сергей и так совершил настоящее чудо. Прекраснейшее выступление нашего лыжника, но и что такого, что он занял второе место в сегодняшней гонке? Человек показывает чудеснейшее выступление, у меня даже слов нет! Ну а второй... гонки не всегда складываются, он даже в этой гонке был рядом с норвежцем, и даже не знаю, что можно еще желать", - сказал Грушин.

"А что Устюгов первый выиграл пять гонок подряд, то честь и хвала нашему мужику, он долго к этому шел и наконец прорыв, считаю, что это фантастическое выступление. В том, что Устюгов выиграет "Тур де Ски", не осталось и сомнений", - подытожил Грушин.

"Тур де Ски" завершится 8 января.

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