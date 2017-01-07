Сноубордист Хадарин: переполняют эмоции от победы на этапе Кубка мира

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МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский сноубордист Влад Хадарин, одержавший первую в карьере победу на этапе Кубка мира в дисциплине биг-эйр, признался, что его захлестывают эмоции от этого результата. Об этом спортсмен заявил журналистам.
Этап проходил в субботу в Москве на Гребном канале в Крылатском. По итогам выполнения трех прыжков, два лучших из которых пошли в зачет, 18-летний спортсмен показал результат 182,25 балла. Второе место занял канадец Антуан Трюшон (174,75), третье - норвежец Фритьоф Тишендорф (163,75).
"Это мой первый Кубок мира, конечно, была серебряная медаль на юношеских Олимпийских играх, но здесь выступают лучшие райдеры мира, - сказал Хадарин. - Просто выступать наравне с ними и пройти в финал - лучшее для меня ощущение. Сегодня я выложился на максимум и меня переполняют эмоции".
"Насколько я знаю, теперь у меня есть квота на Олимпиаду 2018 года в биг-эйре, буду стараться отобраться на Игры и в слоуп-стайле", - подчеркнул спортсмен.
Хадарин - обладатель серебряной медали юношеских Олимпийских игр в норвежском Лиллехаммере в дисциплине слоуп-стайл.