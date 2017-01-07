Галлиани: Луис Адриано пройдет медобследование для "Спартака" 10-11 января

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Бразильский нападающий итальянского "Милана" Луис Адриано пройдет медицинское обследование для "Спартака" 10 или 11 января. Об этом ТАСС рассказал вице-президент итальянского клуба Адриано Галлиани.

"Никаких проблем с переходом Луиса Адриано в "Спартак" нет. Игрок пройдет медицинское обследование для российского клуба 10-11 января", - сказал Галлиани.

Вице-президент "Милана" отказался отвечать на вопрос относительно суммы трансфера бразильского футболиста.

Луис Адриано выступает за "Милан" с 2015 года, в текущем сезоне он провел за клуб семь матчей, в которых не отметился результативными действиями.