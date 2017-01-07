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Глава ФЛДПР: успех Аввакумовой на этапе КМ по прыжкам с трамплина превзошел ожидания

Спорт
7 января, 21:39 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Иван Пучков
Аввакумова заняла второе место на этапе в немецком Оберстдорфе
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Ирина Аввакумова

Ирина Аввакумова

© EPA/IGOR KOVALENKO

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Иван Пучков/. Результат россиянки Ирины Аввакумовой на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком Оберстдорфе превзошел ожидания. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский.

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Ирина Аввакумова
Аввакумова стала второй на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

Аввакумова заняла второе место на этапе Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина в немецком Оберстдорфе. По сумме двух попыток россиянка набрала 260,5 балла. Победу одержала японка Сара Таканаси (283,4), третьей стала ее соотечественница Юки Ито (259,7).

"Конечно, удовлетворены результатом, в принципе, Ира претендовала весь зимний сезон, и знаем, что она способна на большее, чем показала на первых этапах. С учетом того, что в Оберстдорфе был длинный трамплин и Ира так предрасположена, ей нравятся прыжки на большом трамплине, были все основания ждать от нее хорошего результата, но ее второе место превзошло наши ожидания. За полтора месяца до чемпионата мира - это серьезный психологический плюс не только для нее, но и для всей команды", - сказал Дубровский.

В общем зачете Аввакумова поднялась на пятое место, набрав 222 очка. Для нее эта медаль стала девятой в карьере на этапах Кубка мира.

Этап в Германии завершится в воскресенье.

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