Хоккеист Капризов будет советоваться с тренером Брагиным насчет своей карьеры

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Серебряный призер молодежного чемпионата мира по хоккею 2016 года и бронзовый - ЧМ-2017, нападающий уфимского "Салавата Юлаева" Кирилл Капризов сообщил, что будет советоваться по вопросу продолжения своей карьеры с главным тренером молодежной сборной России Валерием Брагиным. Об этом он заявил журналистам по возвращения команды в Москву.

Контракт Капризова с "Салаватом Юлаевым" действует до мая 2018 года. Игрок задрафтован клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесотой Уайлд".

"Мы очень много говорили с Брагиным обо всем, это мне пригодится в дальнейшей жизни. Он мне как второй отец, очень многое дал. Я ему позвоню, когда будет приниматься решение по моему будущему в следующем году. Мне пока рано думать о "Миннесоте", нужно здесь много доказать, пробиться в первую сборную", - отметил игрок.

В полуфинале чемпионата мира сборная России уступила команде США (3:4 по буллитам), а в матче за третье место обыграла шведов - 2:1 в овертайме.

"Конечно, было очень обидно, когда проиграли в полуфинале. У меня не было никаких эмоций, но потом мы собрались и решили, что без медалей нельзя возвращаться. Самым тяжелым моментом стало второе поражение в группе (от команды США - 2:3. - Прим. ТАСС), после него нельзя было опускать руки, надо было сплотиться. Но главное, что мы собрались после полуфинала и выиграли бронзу", - поделился эмоциями хоккеист.

"Конечно, хотелось только золота, но бронза для меня является большой победой", - заключил Капризов.