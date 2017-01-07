Игрок "Спартака" Попов признан футболистом года в Болгарии по версии журналистов

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Полузащитник московского клуба "Спартак" Ивелин Попов признан футболистом года в Болгарии по версии спортивных журналистов страны. Церемония награждения прошла в Софии, сообщает болгарский портал Sportal.
Игрок набрал 161 балл и на три очка опередил капитана национальной сборной и клуба "Лудогорец" Светослава Дякова. Третье место занял вратарь "Лудогорца" Владислав Стоянов (90).
Всего в опросе принял участие 101 журналист из 50 электронных и печатных изданий. Попов удостаивается этой награды во второй раз подряд.