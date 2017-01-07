СМИ: клуб НБА "Чикаго" готов обменять защитника Джимми Батлера

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" готов обменять одного из своих лидеров, атакующего защитника Джимми Батлера. Об этом сообщает портал Bleacher Report со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, руководство команды несколько недель назад объявило о том, что 27-летний защитник доступен для обмена. Отмечается, что в клубе не хотят строить команду вокруг игрока.

Батлер был выбран в первом раунде "Чикаго" на драфте 2011 года под общим 30-м номером, он является двукратным участником Матча всех звезд НБА (2015, 2016). В 2015 году он был признан самым прогрессирующим игроком лиги. На Олимпийских играх 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро он в составе сборной США завоевал золотую медаль.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата лиги Батлер провел 36 матчей за "Чикаго", в которых набирал в среднем 25,2 очка и делал 6,7 подборов.