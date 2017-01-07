Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: клуб НБА "Чикаго" готов обменять защитника Джимми Батлера

Спорт
7 января, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
В клубе не хотят строить команду вокруг игрока
Материал из 1 страницы
Джимми Батлер (справа)

Джимми Батлер (справа)

© EPA/TANNEN MAURY

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Чикаго" готов обменять одного из своих лидеров, атакующего защитника Джимми Батлера. Об этом сообщает портал Bleacher Report со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации издания, руководство команды несколько недель назад объявило о том, что 27-летний защитник доступен для обмена. Отмечается, что в клубе не хотят строить команду вокруг игрока.

Батлер был выбран в первом раунде "Чикаго" на драфте 2011 года под общим 30-м номером, он является двукратным участником Матча всех звезд НБА (2015, 2016). В 2015 году он был признан самым прогрессирующим игроком лиги. На Олимпийских играх 2016 года в бразильском Рио-де-Жанейро он в составе сборной США завоевал золотую медаль.

В текущем розыгрыше регулярного чемпионата лиги Батлер провел 36 матчей за "Чикаго", в которых набирал в среднем 25,2 очка и делал 6,7 подборов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
В других СМИ
Реклама
Фото
Российские хоккеисты ‒ бронзовые призеры МЧМ-2017
8
Бронзовое утешение: российские хоккеисты заняли третье место на молодежном чемпионате мира
16
Поражение в лотерее: российские хоккеисты уступили в полуфинале молодежного ЧМ
10
Хоккеисты сборной России вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
Интересное
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
"Великий тренер и большой мотиватор": 70 лет Гусу Хиддинку
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ назвали имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле
2
Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему дружбу
3
Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело
4
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в Лондон
5
По факту гибели ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело
6
AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через SPSR
7
Суд Киева разрешил задержать Януковича по так называемому "церковному делу"
Темы дня
Реклама