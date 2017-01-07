Тренер: победа сноубордиста Хадарина на этапе КМ не стала сюрпризом

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Победа российского сноубордиста Влада Хадарина на этапе Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр не стала чем- то неожиданным. Такое мнение ТАСС высказал старший тренер сборной России Роман Дырин.

Соревнования проходили в субботу на Гребном канале в Крылатском. 18-летний Хадарин показал первый результат, набрав 182,25 балла. Второе место занял канадец Антуан Трюшон (174,75), третье - норвежец Фритьоф Тишендорф (163,75). Другой россиянин, Антон Мамаев стал девятым.

"Победа Хадарина не удивила, у него был хороший уровень, - сказал Дырин. - Хотя, конечно, мы больше от Мамаева ждали выстрела на домашнем этапе, чем от Влада. Наверное, сегодня у Хадарина оказались крепче нервы. Этап Кубка мира - стресс, и у Мамаева не получилось приземлить все те трюки, которые он умеет делать, если бы он приземлил эти два трюка, он тоже был бы в тройке, а может быть, и первым".

По словам специалиста, успешное выступление в Москве помогло сборной России заработать дополнительную квоту на участие в этапах Кубка мира. "Сегодня перед нами стояла задача заработать дополнительную квоту для спортсменов на этапы Кубка мира, чтобы они также могли зарабатывать рейтинг для попадания на Олимпийские игры, - подчеркнул Дырин. - На домашнем этапе мы смогли выступить расширенным составом, и это помогло заработать дополнительное место, так что на следующие этапы Кубка мира поедет не один спортсмен, а два или, может быть, даже три".