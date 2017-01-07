Тренер: этап КМ по сноуборду в Москве прошел на высоком уровне и почти без травм

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Этап Кубка мира по сноуборду в дисциплине биг-эйр в Москве был проведен на высоком уровне и прошел практически без травм. Об этом ТАСС рассказал старший тренер сборной России Роман Дырин.

Соревнования проходили на Гребном канале в Крылатском. "Организация турнира была хорошей, судьи постарались, - подчеркнул Дырин. - Те специалисты, которые готовили трамплин к соревнованиям, работали и не спали всю ночь. Постаралась вся команда, которая занималась подготовкой этапа в Москве. Турнир прошел хорошо и практически без травм".

Победителем этапа Кубка мира стал россиянин Влад Хадарин, у женщин лучший результат среди россиянок показала Анастасия Жукова, занявшая 6-е место.