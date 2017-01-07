Сноубордист Мамаев не расстроен результатом на этапе Кубка мира в Москве

МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский сноубордист Антон Мамаев не переживает из-за непопадания в призовую тройку в дисциплине биг-эйр на этапе Кубка мира, который прошел в Москве. Об этом спортсмен заявил журналистам.

Турнир состоялся в субботу в Крылатском. Мамаев показал девятый результат, победителем этапа стал другой россиянин Влад Хадарин.

"Я не сильно расстроился по поводу девятого места, это повторение моего лучшего результата на этапах Кубка мира, - сказал Мамаев. - Дело в том, что я сильно замерз стоять на старте, было очень холодно, а ждать пришлось очень долго. На самом деле, можно было лучше выступить и в такой мороз, но все было как-то затянуто. Так или иначе, я все равно набрал нужные рейтинговые очки".