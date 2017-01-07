Сноубордист Мамаев не расстроен результатом на этапе Кубка мира в Москве

AP: подозреваемому в стрельбе во Флориде грозит смертная казньПроисшествия 8 января, 2:46
Мотогонщица Нифонтова: маршрут седьмого этапа "Дакара" будет сильно зависеть от погодыСпорт 8 января, 2:17
Открывший стрельбу во Флориде заявил, что его разум контролирует разведка СШАПроисшествия 8 января, 1:25
Мемориал Гранаткина для юношеских футбольных сборных стартует в ПетербургеСпорт 8 января, 1:25
Восемь человек стали жертвами похолодания в ИталииПроисшествия 8 января, 0:48
"Севилья" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла на второе место в чемпионате ИспанииСпорт 8 января, 0:41
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в ЛондонКультура 8 января, 0:21
Экс-посол Великобритании в ЕС Айвэн Роджерс уволился из МИДМеждународная панорама 8 января, 0:11
Митинг памяти жертв терактов января 2015 года прошел в ПарижеОбщество 7 января, 23:59
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 7 января. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Российский сноубордист Антон Мамаев не переживает из-за непопадания в призовую тройку в дисциплине биг-эйр на этапе Кубка мира, который прошел в Москве. Об этом спортсмен заявил журналистам.
Турнир состоялся в субботу в Крылатском. Мамаев показал девятый результат, победителем этапа стал другой россиянин Влад Хадарин.
"Я не сильно расстроился по поводу девятого места, это повторение моего лучшего результата на этапах Кубка мира, - сказал Мамаев. - Дело в том, что я сильно замерз стоять на старте, было очень холодно, а ждать пришлось очень долго. На самом деле, можно было лучше выступить и в такой мороз, но все было как-то затянуто. Так или иначе, я все равно набрал нужные рейтинговые очки".