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Футболист Попов заявил, что не намерен покидать "Спартак"

Спорт
7 января, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Ранее сообщалось о возможном переходе болгарина в турецкий "Трабзонспор"
Материал из 1 страницы
Массимо Каррера и Ивелин Попов

Массимо Каррера и Ивелин Попов

© Сергей Савостьянов/ТАСС архив

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Ивелин Попов не намерен покидать команду, несмотря на сообщения о переходе в турецкий "Трабзонспор". Об этом он сообщил в интервью болгарскому порталу Dnevnik.bg.

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Ивелин Попов (слева)
Переговоры о переходе футболиста "Спартака" Попова в "Трабзонспор" зашли в тупик

Ранее сообщалось, что "Спартак" готов продать 29-летнего болгарина в "Трабзонспор", так как главный тренер красно-белых Массимо Каррера не рассчитывает на него. Однако позднее стало известно, что переговоры между сторонами зашли в тупик, так как клубы не смогли договориться о сумме трансфера.

"Надеюсь стать чемпионом России в "Спартаке" и не хочу уходить из команды, - сказал Попов. - Информация о моем уходе - это спекуляции. Мне еще рано уезжать за большими деньгами, я доволен тем, что получаю в "Спартаке".

Попов выступает за "Спартак" с 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в разных турнирах и забил два мяча. Он был признан лучшим футболистом Болгарии в 2016 году.

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