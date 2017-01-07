Четыре очка россиян не спасли "Тампу" от поражения в матче НХЛ с "Филадельфией"

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МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. "Тампа" проиграла "Филадельфии" со счетом 2:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе проигравших шайбы забросили россиянин Никита Кучеров (6-я минута) и Алекс Киллорн (37). У хозяев отличились Трэвис Конечны (22), Шон Кутюрье (29), Михаэль Раффль (30) и Радко Гудаш (38).
Российский защитник "Тампы" Никита Нестеров отметился двумя результативными передачами, его соотечественник форвард Владислав Наместников - одной. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 40 из 44 бросков по своим воротам.
"Филадельфия" прервала серию из пяти поражений и с 47 очками располагается на шестом месте в таблице Восточной конференции. "Тампа" потерпела третье поражение кряду и с 42 баллами располагается на 11-й строчке.
В следующем матче "Тампа" 8 января на выезде встретится с "Питтсбургом", "Филадельфия" в тот же день в гостях сыграет с "Коламбусом".
В другом матче "Баффало" на своем льду переиграл "Виннипег" (4:3).