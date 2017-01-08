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Эрнесто Инаркиев возглавил Шахматную федерацию Ингушетии

Спорт
8 января, 0:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС
Он является первым гроссмейстером в истории региона
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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Чемпион Европы 2016 года российский гроссмейстер Эрнесто Инаркиев стал президентом Шахматной федерации Ингушетии. Об этом он сообщил на своей странице "Вконтакте".

"Дорогие друзья! Состоялся съезд шахматистов Ингушетии, на котором мне доверили руководство шахматной федерацией. Так, неожиданно для меня, я стал президентом федерации", - написал 31-летний шахматист.

Инаркиев - первый ингушский гроссмейстер, это звание он завоевал в 16 лет. В 2016 году он выиграл чемпионат Европы, который проходил в Косове с участием более 250 шахматистов.

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