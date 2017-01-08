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Мемориал Гранаткина для юношеских футбольных сборных стартует в Петербурге

Спорт
8 января, 1:25 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС
На турнире сыграют 16 команд, составленных из футболистов не старше 18 лет
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© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Мемориал Гранаткина по футболу стартует в воскресенье в Санкт-Петербурге. На проводящемся более 35 лет турнире на сей раз выступят 16 юношеских команд, составленных из футболистов не старше 18 лет.

Мемориал Гранаткина остался последним футбольным турниром, который проводится в России, учитывая, что в минувшем году было принято решение об упразднении традиционного Кубка содружества, где в последние годы выступали молодежные сборные. Зато количество участников Мемориала Гранаткина было увеличено с 14 до 16 команд, которые на предварительной стадии разбиты на четыре группы.

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Сборная России под руководством Михаила Галактионова выступит в группе В и сыграет в субботу со сверстниками из Индии, 10 января - Латвии, 12 января - Белоруссии (начало матчей - 19:00 мск). Организаторы также будут представлены сборной Санкт-Петербурга, которую возглавляет директор академии "Зенита" Владимир Казаченок. Хозяева выступят в группе D - вместе с командами Молдавии, Словении и Ирана.

Группу А составили сборные Болгарии, Греции, Таджикистана и Эстонии, группу С - Азербайджана, Казахстана, Литвы и Словакии. По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, матчи этой стадии пройдут 15 и 16 января.

На 18 января запланированы полуфиналы, 21 января состоятся решающие матчи. На турнире будут разыграны все места, вплоть до 15-го - каждая команда проведет по шесть игр, которые пройдут в СКК Санкт-Петербурга на проспекте Юрия Гагарина.

Отборочные матчи в ноябре

Юношеская сборная России 1999 года рождения официальные матчи проведет лишь в ноябре, когда стартует в квалификации чемпионата Европы 2018 г для футболистов не старше 18 лет. В Греции российские юноши сыграют с хозяевами, а также сверстниками из Румынии и Гибралтара.

Мемориал Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года мемориал принимает Санкт-Петербург. Сборные СССР и России выигрывали главный приз 18 раз, четыре титула на счету юношей из ФРГ/Германии. Год назад кубок достался сборной Словении.

Валентин Гранаткин - известный советский футболист и функционер, один из самых влиятельных людей в мировом футболе в послевоенные годы, который более 30 лет был вице- президентом Международной федерации футбола (ФИФА).

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