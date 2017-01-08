"Севилья" разгромила "Реал Сосьедад" и вышла на второе место в чемпионате Испании

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. "Севилья" крупно победила "Реал Сосьедад" со счетом 4:0 в гостевом матче 17-го тура чемпионата Испании по футболу.
Хет-трик оформил Виссам Бен-Йедер (25, 29, 83-я минуты), еще один гол забил Пабло Сарабия (73).
"Севилья" одержала третью победу подряд и вышла на второе место в турнирной таблице. На счету команды - 36 очков. Лидирует мадридский "Реал" (40), на третьем месте располагается "Барселона" (34), при этом оба клуба имеют игру в запасе. "Реал Сосьедад" занимает шестую строчку (29).