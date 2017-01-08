Матч НБА "Портленд" - "Детройт" перенесен из-за непогоды

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Портлендом" и "Детройтом" перенесена на сутки по причине неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба НБА.

Игра должна была начаться в 6:00 мск, но в результате будет проведена на день позже из-за сильного снегопада, обрушившегося на Орегон.

По словам президента "Портленда" Криса Макгована, данное решение было принято в целях "безопасности игроков и болельщиков".

"Портленд" занимает 8-е место в Западной конференции, "Детройт" - 11-е на Востоке.