Матч НБА "Портленд" - "Детройт" перенесен из-за непогоды

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Встреча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между "Портлендом" и "Детройтом" перенесена на сутки по причине неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Игра должна была начаться в 6:00 мск, но в результате будет проведена на день позже из-за сильного снегопада, обрушившегося на Орегон.
По словам президента "Портленда" Криса Макгована, данное решение было принято в целях "безопасности игроков и болельщиков".
"Портленд" занимает 8-е место в Западной конференции, "Детройт" - 11-е на Востоке.