"Лос-Анджелес" одержал волевую победу над "Миннесотой", отыгравшись с 0:2

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. "Лос-Анджелес" победил в овертайме "Миннесоту" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джефф Картер (28-я минута), Мариан Габорик (32), Джейк Маззин (41) и Таннер Пирсон (63). У гостей отличились Микко Койву (4), Чарли Койл (8), Зак Паризе (60).
Защитник "Кингз" Дрю Даути, отдав результативный пас в этой встрече, вышел на второе место по количеству точных передач среди всех игроков обороны в истории "Лос-Анджелеса" - 251. Первое место - у Роба Блейка (333 паса).