"Манчестер Юнайтед" обыграл "Халл" в первом матче 1/2 финала Кубка английской лиги

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" обыграл "Халл" в первом матче полуфинала Кубка английской лиги по футболу. Встреча в Манчестере завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.
Голы забили Хуан мата (56-я минута) и Маруан Феллайни (87). Ответный поединок состоится 26 января на домашней арене "Халла".
В другом полуфинале сыграют "Саутгемптон" и "Ливерпуль". Первая встреча состоится на стадионе "Саутгемптона" во вторник (начало - 22:45).
Самым титулованным клубом в Кубке английской лиги является "Ливерпуль", на счету которого восемь побед в 12 финалах.