Бутов покинул пост директора турнира "Русская зима" после 15 лет работы

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Генеральный секретарь Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Михаил Бутов покинул пост директора московского легкоатлетического турнира "Русская зима" после 15 лет работы. Об этом сам Бутов сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.
"После 15 лет работы в качестве руководителя легкоатлетических соревнований в крытом манеже "Русская зима" я покидаю должность директора. Все это время соревнования организовывались Всероссийской федерацией легкой атлетики, а я участвовал в привлечении инвестиций для проведения турнира. В нынешнем году вновь избранный президент ВФЛА решил назначить на эту должность другого человека", - написал Бутов.
Он также поблагодарил всех, кто принимал участие в организации московского турнира. "Благодарю всех, кто все эти годы участвовал в организации "Русской зимы". Теперь начинается новая жизнь соревнований, и я желаю им удачи. Надеюсь, турнир будет продолжаться", - добавил Бутов.
В нынешнем году 26-й турнир "Русская зима" состоится 4-5 февраля легкоатлетическом манеже ЦСКА. Мужчины будут соревноваться в беге на 60 м, 400 м, 600 м, 3000 м, 60 м с/ б, толкании ядра, в прыжках в высоту и тройном прыжке; женщины - в беге на 60 м, 400 м, 1500 м, 60 м с/б, толкании ядра, тройном прыжке и прыжке с шестом.