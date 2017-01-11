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"Нэшвилл" отправил россиянина Каменева в АХЛ после двух матчей в НХЛ

Спорт
11 января, 4:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС
В двух матчах за "Нэшвилл" 20-летний российский нападающий не отметился результативными действиями
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Форвард "Нэшвилла" Владислав Каменев (слева) в матче против "Чикаго"

Форвард "Нэшвилла" Владислав Каменев (слева) в матче против "Чикаго"

© AP Photo/Nam Y. Huh

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" отправил российского нападающего Владислава Каменева в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Милуоки". Об этом сообщает пресс-служба "Нэшвилла".

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Каменев провел в НХЛ два матча - 6 января против "Флориды" (1:2 в гостях) и 8-го против "Чикаго" (2:5 в гостях). В каждой игре 20-летний форвард провел чуть больше 10 минут, не отметившись результативными действиями. На его счету лишь один бросок по воротам соперника, один силовой прием, один заблокированный бросок, малый штраф за подножку и отрицательный показатель полезности ("-1").

В составе "Милуоки Адмиралс" Каменев сыграл 31 матч, набрав 24 очка (9+15) по системе "гол+пас".

Российский нападающий был выбран "Нэшвиллом" под общим 42-м номером на драфте новичков НХЛ 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге Каменев выступал за магнитогорский "Металлург" (сезон-2013/14 и 2014/15), сыграв в общей сложности 67 матчей, в которых набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи). В 2014 году Каменев в составе "Металлурга" стал обладателем Кубка Гагарина. В составе молодежной сборной России хоккеист дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2015, 2016).

"Нэшвилл" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко после 40 игр.

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