"Нэшвилл" отправил россиянина Каменева в АХЛ после двух матчей в НХЛ

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл" отправил российского нападающего Владислава Каменева в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Милуоки". Об этом сообщает пресс-служба "Нэшвилла".
Каменев провел в НХЛ два матча - 6 января против "Флориды" (1:2 в гостях) и 8-го против "Чикаго" (2:5 в гостях). В каждой игре 20-летний форвард провел чуть больше 10 минут, не отметившись результативными действиями. На его счету лишь один бросок по воротам соперника, один силовой прием, один заблокированный бросок, малый штраф за подножку и отрицательный показатель полезности ("-1").
В составе "Милуоки Адмиралс" Каменев сыграл 31 матч, набрав 24 очка (9+15) по системе "гол+пас".
Российский нападающий был выбран "Нэшвиллом" под общим 42-м номером на драфте новичков НХЛ 2014 года. В Континентальной хоккейной лиге Каменев выступал за магнитогорский "Металлург" (сезон-2013/14 и 2014/15), сыграв в общей сложности 67 матчей, в которых набрал 12 очков (восемь шайб + четыре передачи). В 2014 году Каменев в составе "Металлурга" стал обладателем Кубка Гагарина. В составе молодежной сборной России хоккеист дважды становился серебряным призером чемпионатов мира (2015, 2016).
"Нэшвилл" занимает 12-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 41 очко после 40 игр.