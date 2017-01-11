"Филадельфия" проиграла "Баффало" в НХЛ, Проворов отдал голевую передачу

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Филадельфия" проиграла "Баффало" со счетом 1:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов отметился результативной передачей, которая стала для него 16-й в сезоне.

В составе "Баффало" отличились Сэм Райнхарт (26-я минута), Уильям Карриер (29), Эвандер Кейн (40) и Маркус Фолиньо (60). У "Филадельфии" шайбу забросил Брэйден Шенн.

19-летний Проворов также отличился одним броском и одним силовым приемом за 21 минуту и 48 секунд на площадке. На счету российского хоккеиста теперь 19 очков (3+16) по системе "гол+пас" в 43 матчах сезона-2016/17.

В параллельном матче "Коламбус" в гостях проиграл "Каролине" со счетом 3:5, российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский пропускал игру из-за травмы. Место в воротах "Коламбуса" занял 24-летний швед Антон Форсберг, в итоге сумевший отразить 23 из 27 бросков.

В составе "Каролины" шайбы забросили Джефф Скиннер (23-я минута), Дерек Райан (25), Брок Макгинн (34), Джордан Стаал (44) и Виктор Раск (60). У "Коламбуса" отличились Кэм Аткинсон (2), Джош Андерсон (29) и Брэндон Саад (40).

"Коламбус" продолжает занимать первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 60 очков после 40 игр. "Каролина" поднялась на девятую строчку на Востоке, набрав 45 очков в 41 матче. В следующем матче 13 января "Коламбус" в гостях встретится с клубом "Тампа-Бэй", в тот же день "Каролина" дома сыграет против "Баффало".