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Тренер: хоккеистки сборной России до конца верили в победу над шведками на МЧМ

Спорт
11 января, 6:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС
В заключительном матче группового раунда ЧМ россиянки по буллитам обыграли сборную Швеции со счетом 2:1, сумев отыграться за 1 минуту и 50 секунд до конца третьего периода
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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Хоккеистки молодежной сборной России (игроки до 18 лет) до конца верили в итоговую победу над командой Швеции в заключительном матче группового турнира чемпионата мира, который проходит в Чехии. Такое мнение высказал главный тренер женской молодежной сборной России по хоккею Евгений Бобарико, слова которого приводит сайт Федерации хоккея России.

В заключительном матче группового раунда россиянки по буллитам обыграли сборную Швеции со счетом 2:1. Таким образом, команда России заняла третье место в группе. Ранее россиянки уступили сборным США (1:6) и Канады (2:4). В составе сборной России за 1 минуту и 50 секунд до конца третьего периода отличилась Нина Пирогова, которой ассистировала Алена Старовойтова. Победный буллит реализовала Оксана Братищева. Российские хоккеистки нанесли 41 бросок по воротам соперника, шведки - 30.

"От матча остались положительные впечатления. В первом периоде мы владели приличным преимуществом, создали много опасных моментов и в два с лишним раза переиграли шведок по броскам. Нужно было забивать свои голы, что у нас не получилось. Но на третий игровой отрезок девчонки собрались, они до конца верили в успех и в итоге добились этой победы", - сказал Бобарико.

Наставник женской команды отметил, что перед четвертьфинальным матчем с командой Чехии основной задачей является восстановление игроков. "Сейчас главная задача, которая стоит перед тренерско-административным штабом, чтобы команда к завтрашнему матчу восстановилась эмоционально и физически и вышла на игру в хорошем функционально-эмоциональном состоянии", - отметил тренер.

В четвертьфинале женского молодежного чемпионата мира по хоккею сборная России в среду сыграет с командой Чехии. Начало встречи - 18:15 мск. В другом четвертьфинале встретятся сборные Швеции и Финляндии.

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