ФК "Томь" проведет первый тренировочный сбор в Турции

ТОМСК, 11 января. /ТАСС/ Футбольный клуб "Томь" проведет первый зимний учебно-тренировочный сбор в Турции, сообщили сегодня в пресс-службе томского клуба.

"Определилось местоположение первого сбора "Томи". Он пройдет в турецком городе Лара (недалеко от Анталии), команда остановится в отеле "Титаник". Сбор пройдет с 20 января по 4 февраля", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе сбора запланировано четыре контрольных матча, соперники будут определены позднее.

"Томь", которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием и не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года, и уже потеряла во время перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Сообщалось, что команду покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Александр Самодин, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, Аслан Дудиев и Петр Тен.