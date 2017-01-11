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ФК "Томь" проведет первый тренировочный сбор в Турции

Спорт
11 января, 6:51 UTC+3 ТОМСК
Сбор пройдет в турецком городе Лара, футболисты и персонал команды остановятся в отеле "Титаник"
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Главный тренер футбольного клуба "Томь" Валерий Петраков

Главный тренер футбольного клуба "Томь" Валерий Петраков

© ФК "Зенит"/ТАСС

ТОМСК, 11 января. /ТАСС/ Футбольный клуб "Томь" проведет первый зимний учебно-тренировочный сбор в Турции, сообщили сегодня в пресс-службе томского клуба.

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"Определилось местоположение первого сбора "Томи". Он пройдет в турецком городе Лара (недалеко от Анталии), команда остановится в отеле "Титаник". Сбор пройдет с 20 января по 4 февраля", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в ходе сбора запланировано четыре контрольных матча, соперники будут определены позднее.

"Томь", которая пробилась в премьер-лигу по итогам прошлого сезона, после 17 туров чемпионата страны занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице с девятью очками. Клуб испытывает серьезные проблемы с финансированием и не платит зарплату игрокам, тренерскому штабу и персоналу с лета 2016 года, и уже потеряла во время перерыва в чемпионате более десятка футболистов. Сообщалось, что команду покинули Огньен Враньеш, Александр Жиров, Давид Яблоньски, Лукаш Дроппа, Максим Тишкин, Антон Коченков, Александр Самодин, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков, Аслан Дудиев и Петр Тен.

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