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Три очка Маршанда помогли "Бостону" победить "Сент-Луис" в матче НХЛ

Спорт
11 января, 7:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 11, января. /ТАСС
Канадец Брэд Маршанд в 13-й раз в карьере набрал не менее трех очков в одной встрече регулярного чемпионата
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Брэд Маршанд (в центре)

Брэд Маршанд (в центре)

© AP Photo/Carlos Osorio, архив

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Бостон" обыграл "Сент-Луис" со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), канадский нападающий гостей Брэд Маршанд забросил две шайбы и отдал голевую передачу.

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В составе "Бостона" шайбы забросили Фрэнк Ватрано (9-я минута), Брэндон Карло (16), Тори Круг (22) и Маршанд (18, 59). У "Сент-Луиса" голы забили Колтон Парайко (24), Патрик Берглунд (51) и Кайл Бродзяк (60).

Маршанд в 13-й раз в карьере набрал не менее трех очков в одном матче регулярного чемпионата. Его рекордом является пять очков в одной встрече, когда 23 декабря 2011 года он оформил хет-трик и отдал две голевые передачи в игре против "Флориды Пантерз" (8:0 дома). Второй раз пять очков канадец набрал 13 октября 2016 года в матче против "Коламбуса" (6:3), забросив две шайбы и отдав три передачи.

Российский нападающий "Сент-Луиса" Владимир Тарасенко не смог набрать баллы за результативность за 19 минут и 26 секунд на площадке, успев лишь провести один силовой прием и заработать показатель полезности "-2". Другой российский форвард "Сент-Луиса" Наиль Якупов провел 23-й матч в сезоне, но также не набрал очки за 11 минут 11 секунд на льду.

"Бостон" поднялся на шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 49 очков в 44 матчах. "Сент- Луис" также идет шестым на Западе, имея в активе 47 очков после 41 игры. В следующем матче 12 января "Бостон" на выезде сыграет против "Нэшвилла", в тот же день "Сент-Луис" в гостях встретится с "Лос-Анджелесом".

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