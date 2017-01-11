Панарин отдал голевую передачу в победном матче НХЛ "Чикаго" - "Детройт"

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Чикаго" победил "Детройт" со счетом 4:3 в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард "Чикаго" Артемий Панарин в дополнительном периоде отдал результативную передачу, которая стала для него 25-й в сезоне.
В составе "Чикаго" отличились Брайан Кэмпбелл (11-я минута), Рихард Паник (11), Таннер Керо (39) и Данкан Кит (61), которому ассистировали Панарин и Патрик Кейн. У "Детройта" шайбы забросили Андреас Атанасиу (22), Томаш Татар (30) и Люк Гленденинг (40).
Для Панарина эта передача стала 25-й в текущем чемпионате, теперь на его счету 42 очка (17 шайб + 25 передачи) в 44 матчах. Другой российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов не смог набрать результативные баллы, проведя на площадке 22 минуты и 37 секунд.
Благодаря победе "Чикаго" упрочил лидерство в Западной конференции, набрав 59 очков в 43 матчах. "Детройт" занимает 14-е место в турнирной таблице на Востоке, имея в активе 40 очков после 41 встречи. В следующем матче 13 января "Чикаго" на выезде встретится с "Вашингтоном", днем ранее "Детройт" в гостях сыграет против "Далласа".
В параллельном матче "Нэшвилл" в овертайме победил "Ванкувер" со счетом 2:1, забросив победную шайбу за две секунды до конца дополнительного периода. Отличился Калле Ярнкрок. Российский защитник "Ванкувера" Никита Трямкин нанес два броска, провел два силовых приема и заблокировал два броска соперников за 16 минут 24 секунды на площадке.