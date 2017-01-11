"Анахайм" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ

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МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Анахайм" одержал победу над "Далласом" со счетом 2:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенные шайбы на счету Якоба Сильверберга (35-я минута) и Эндрю Кольяно (55).
В турнирной таблице Западной конференции "Анахайм" занимает четвертое место, набрав в 43 матчах 52 очка, "Даллас" с 42 очками после 42 игр идет 12-м.
"Анахайм" в следующем матче 13 января сыграет на выезде с "Колорадо", "Даллас" в этот же день примет на своей площадке "Детройт".