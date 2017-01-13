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Овечкин обходит Ягра по средней результативности в НХЛ

Спорт
13 января, 18:33 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Средняя результативность российского форварда - 1,14 очка за игру, лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки набирал в среднем 1,92 очка
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Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Nick Wass

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Форвард "Вашингтона" Александр Овечкин, в ночь на четверг набравший тысячное очко в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по средней результативности обходит нападающего "Флориды" Яромира Ягра, второго бомбардира в истории лиги и лучшего среди действующих хоккеистов.

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Средняя результативность Овечкина - 1,14 очка за игру, Ягра - 1,13 очка. Для сравнения, лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки набирал в среднем 1,92 очка за игру. По этому показателю Овечкин занимает 19-е место в истории лиги, Ягр - 20-е (если брать в расчет игроков, проведших более 100 матчей в регулярных чемпионатах).

Если предположить, что карьера 31-летнего Овечкина получится столь же длительной, как у чеха, которому через месяц исполнится 45 лет, то россиянин наберет порядка 2250 очков. Разумеется, при условии, что капитан "Вашингтона" обойдется без травм, продолжит набирать очки в том же темпе, а лига избежит локаутов. Однако и этого не хватит, чтобы догнать Гретцки, у которого 2857 очков (894 шайбы + 1963 передачи). А вот по количеству заброшенных шайб Овечкин в случае долголетия вполне может обойти "Великого".

Лучшим из действующих игроков по средней результативности является 29-летний Сидни Кросби ("Питтсбург", 1,32 - 983 очка в 742 играх), на втором месте - 30-летний Евгений Малкин ("Питтсбург", 1,18 - 805 очков в 685 играх), Овечкин - третий. Кросби и Овечкин дебютировали в лиге в сезоне-2005/06, Малкин начал играть в НХЛ годом позже.

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Форвард "Вашингтона" достиг отметки в 1000 очков в 880-й игре в карьере. Только 23 игрока в истории НХЛ набрали тысячу очков за меньшее количество игр, причем последним из них был как раз Ягр (763 матча, середина сезона-2000/01). Рекорд по этому показателю принадлежит Гретцки (424 матча, сезон-1984/85), второй показатель - у Марио Лемье (513 матчей, сезон-1991/92), третий - у Майка Босси (656 матчей, сезон-1985/86).

Россиянин стал 17-м игроком в истории НХЛ, набравшим тысячу очков в составе одной команды. Также он стал 16-м игроком в истории НХЛ, кто забивал не менее 20 голов в каждом из первых 12 сезонов.

Следующий "тысячник" - Хенрик Седин

В ближайшее время еще один игрок должен набрать тысячное очко в регулярных чемпионатах НХЛ - это форвард "Ванкувера" Хенрик Седин. Сейчас на счету 36-летнего шведа 997 очков (231+766) в 1210 матчах. Еще есть несколько игроков, которые на днях перешагнут рубеж в 500 набранных очков - чешский нападающий "Бостона" Давид Крейчи (30 лет, 499 очков), и канадский форвард "Айлендерс" Джон Таварес (26 лет, 498 очков).

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Что касается российских хоккеистов, то нападающему "Питтсбурга" Евгению Малкину осталось сделать семь передач, чтобы достичь отметки в 500 "ассистов". Матч против "Лос- Анджелеса" (1:5) в ночь на пятницу стал 300-м для нападающего "Сент-Луиса" Владимира Тарасенко. Две игры до этой отметки осталось провести форварду Александру Бурмистрову. В начале января его с драфта отказов забрала "Аризона", но дебют за новый клуб откладывается из-за проблем с визой. На счету вернувшегося в этом сезоне в НХЛ Александра Радулова 195 матчей.

Федоров остается лучшим среди россиян

Овечкин стал пятым российским хоккеистом, набравшим 1000 очков в регулярных чемпионатах. Ранее этого результата добились Сергей Федоров, Алексей Ковалев, Александр Могильный и Павел Дацюк.

В североамериканском хоккее не принято складывать очки, набранные в регулярном чемпионате и плей-офф, что часто встречается в российской статистике. Тем не менее, по общей результативности Овечкин идет на четвертом месте среди россиян - 1083 очка (1001 - в регулярных чемпионатах и 82 - в плей-офф). На первой строчке расположился Федоров - 1355 (1179+176), вторым идет Ковалев - 1129 (1029+100), третье место занимает Могильный - 1118 (1032+86), пятое - Дацюк - 1031 (918+113), шестое - Малкин - 934 (805+129).

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Овечкин уже в этом сезоне может обойти Могильного: отставание в регулярных чемпионатах составляет 31 очко, а в плей-офф - всего четыре.

По средней результативности среди россиян за всю историю лиги лидируют Малкин (1,32), Овечкин (1,18). На третьем месте Павел Буре (1,11), четвертый - Могильный (1,04), пятый - Илья Ковальчук (1,00). Федоров лишь восьмой в этом списке (0,94). Также стоит отметить показатели молодых форвардов - Артемия Панарина (0,96), Владимира Тарасенко (0,84) и Никиты Кучерова (0,77).

Если взять суммарную результативность в "регулярке" и плей-офф за всю историю лиги, то в таком рейтинге Ягр занимает только шестое место. На первом безоговорочно Гретцки 3239 (2857+382), за ним следуют Марк Мессье - 2182 (1887+295), Горди Хоу - 2010 (1850+160), Рон Фрэнсис - 1941 (1798+143), Стив Айзерман - 1940 (1755+185). Очевидно, что Ягр, на счету которого 1914 очка (1893+201), вполне может обойти Фрэнсиса и Айзермана.

Что касается средней результативности за всю историю лиги, то вне конкуренции Гретцки (1,92), следом идут Лемье (1,88), Босси (1,50) и Бобби Орр (1,39). Кросби (1,34) занимает в этом списке шестое место.

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