Агент: "Зенит" просит за Ломбертса очень большие деньги

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МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Трансфер бельгийского защитника Николаса Ломбертса из "Зенита" пока сложно осуществить, потому что клуб просит слишком большую сумму за футболиста. Об этом ТАСС сообщил агент игрока Сантуш Верхлуст.
Этой зимой в СМИ появилась информация, что 31-летнего игрока хотят заполучить бельгийский "Гент" и турецкий "Бешикташ". Верхлуст при этом ранее говорил, что Ломбертсом интересуются клубы из клубы из Англии, Германии, Италии и США.
"Зенит" просит очень большую сумму, поэтому это пока невозможно. Но клубы могут договориться с "Зенитом" - а клубов (которые интересуются Ломбертсом) действительно много. Будь что будет", - сказал Верхлуст.
"Каждое трансферное окно от клубов есть интерес к Николасу, но если они интересуются им, им нужно договориться с "Зенитом". Сейчас нет команд, которые имеют договоренность с "Зенитом". Николас уже 10 лет в клубе и, возможно, "Зенит" захочет и дальше работать с ним, это может произойти", - отметил агент.
"Я не знаю, когда эта история закончится - может так сложиться, что мне позвонят в течение пяти минут, сделают предложение "Зениту", которое их устроит, мы это обсудим, Николас согласится и в результате перейдет. Но пока ничего непонятно", - сказал Верхлуст.
Ломбертс выступает за сине-бело-голубых с 2007 года, проведя в различных турнирах 283 матча и забив 12 мячей. До "Зенита" футболист играл за бельгийский "Гент"(2004 - 2007 гг.).