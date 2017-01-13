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Хаяту претендует на восьмой срок в качестве главы Африканской конфедерации футбола

Спорт
13 января, 18:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Выборы пройдут 16 марта
Материал из 1 страницы
Исса Хаяту

Исса Хаяту

© EPA/PATRICK B. KRAEMER

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Действующий президент Африканской конфедерации футбола (CAF) выдвинул свою кандидатуру на пост главы организации. Об этом сообщает пресс-служба CAF.

70-летний чиновник возглавляет CAF с 1988 года. Таким образом, он может остаться президентом конфедерации на восьмой срок. Его оппонентом на выборах будет глава Футбольной ассоциации Мадагаскара Ахмад Ахмад. Выборы пройдут 16 марта, новый президент будет возглавлять организацию с 2017 по 2021 год.

Хаяту также является членом Международного олимпийского комитета (МОК). После отстранения от футбола бывшего главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера, с октября 2015 по февраль 2016 года, занимал пост исполняющего обязанности президента ФИФА.

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