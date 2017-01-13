Руслан Зубик вошел в тренерский штаб ФК ЦСКА

Титов: сумма спонсорского вклада ВТБ для "Динамо" обусловлена большим объемом услугСпорт 13 января, 22:41
ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад на сумму 10,62 млрд руб.Спорт 13 января, 22:34
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу ЗападуЭкономика и бизнес 13 января, 22:29
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17Международная панорама 13 января, 22:21
"Барселона" уволила директора клуба после его комментария о МессиСпорт 13 января, 22:18
ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 13 января, 22:05
БК ЦСКА прервал серию из трех поражений в Евролиге, разгромив "Милан"Спорт 13 января, 22:03
РФБ рассчитывает полностью рассчитаться с долгами к мартуСпорт 13 января, 21:29
Украина вновь провела ракетные учения вблизи КрымаМеждународная панорама 13 января, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Белорусский специалист Руслан Зубик вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.
"Сегодня было подписано трудовое соглашение с белорусским специалистом Русланом Зубиком, который будет помогать Виктору Гончаренко", - говорится в сообщении.
Ранее Зубик работал в белорусском БАТЭ, а также в российских клубах "Кубань", "Урал" и "Уфа".