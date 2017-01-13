Руслан Зубик вошел в тренерский штаб ФК ЦСКА

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Белорусский специалист Руслан Зубик вошел в тренерский штаб московского футбольного клуба ЦСКА. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"Сегодня было подписано трудовое соглашение с белорусским специалистом Русланом Зубиком, который будет помогать Виктору Гончаренко", - говорится в сообщении.

Ранее Зубик работал в белорусском БАТЭ, а также в российских клубах "Кубань", "Урал" и "Уфа".