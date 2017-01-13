Мотогонщица Нифонтова: этапы "Дакара" после дня отдыха стали испытанием

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МОСКВА, 13 января. /Корр. ТАСС Василий Вавилин/. Организаторы ралли-марафона "Дакар" устроили настоящее испытание для гонщиков после дня отдыха 8 января. Как сообщила корреспонденту ТАСС перед стартом очередного этапа мотогонщица Анастасия Нифонтова, неприятностей вновь добавила ненастная погода.
"Сразу после отдыха нас ждал марафон", - рассказала первая россиянка, которая принимает участие в знаменитом ралли-рейде, пояснив, что задачу спортсменам на седьмом этапе сильно осложнил запрет на получение помощи со стороны механиков. "Мотоциклы находились в закрытом парке. Провести какой-то ремонт можно было только самостоятельно или обратившись за помощью к другим гонщикам", - отметила Нифонтова.
Как добавила член команды автомотоклуба "Московская полиция", на ход гонки также сильно повлияли проливные дожди в Боливии и Аргентине, из-за которых некоторые этапы "Дакара" были сокращены, а некоторые - и вовсе отменены. "Многие спортсмены и "технички" (машины технической поддержки - прим. ТАСС) добирались до бивуака после восьмого этапа по объездному пути по размытой дороге", - сказала Нифонтова.
Отметила гонщица и сложность одного из самых длинных этапов гонки - 10-го, со спецучастком протяженностью 446 км. "Спустились с гор, и температура воздуха сразу подскочила. К тому же трасса напоминала не раллийную, а скорее предназначенную для мототриала - очень много крупных камней", - посетовала Нифонтова.
Мотогонщица рассказала, что накануне было ужесточено наказание за пропуск контрольных точек. "Вчера (в четверг) за пропуск чек-поинтов штрафовали не на 20 минут, а на час - два", - подчеркнула она. "Саша (напарник Нифонтовой по команде Александр Иванютин) сначала заблудился и в какой-то момент скатился с 30-го места на 80-е. На поиск контрольной точки он потратил 40 минут, но наказание могло стоить ему двух часов", - добавила она.
За день до окончания ралли-рейда дебютанты Нифонтова и Иванютин занимают 79-е и 35-е места в зачете мотоциклов соответственно.