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Магнитогорский "Металлург" победил "Спартак" в КХЛ, проигрывая по ходу встречи 0:3

Спорт
13 января, 19:46 дата обновления: 13 января, 22:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, января. /ТАСС
Форвард "Металлурга" Данис Зарипов отметился двумя результативными передачами, одна из которых стала для него 450-й в чемпионатах страны
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Хоккеисты магнитогорского "Металлурга"

Хоккеисты магнитогорского "Металлурга"

© Андрей Серебряков/ТАСС, архив

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Магнитогорский "Металлург" одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 6:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Сергей Мозякин (28-я и 58-я минуты), Александр Семин (38), Ярослав Косов (53, 60) и Лукаш Радил (60). У проигравших отличились Сергей Шмелев (3), Александр Васильев (12) и Игорь Мирнов (22).

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Нападающий "Металлурга" Данис Зарипов отметился двумя результативными передачами, одна из которых стала для него 450-й в чемпионатах страны. По ходу второго периода после третьей пропущенной от "Спартака" шайбы главный тренер "Металлурга" Илья Воробьев заменил вратаря, выпустив вместо Василия Кошечкина Илью Самсонова, ставшего в составе сборной России бронзовым призером молодежного чемпионата мира - 2017. 19-летний голкипер отразил все 23 броска по своим воротам.

Красно-белые еще ни разу не побеждали в Магнитогорске. Всего, с учетом прошедшей встречи, команды провели на домашнем льду "Металлурга" 23 игры.

"Спартак" потерпел пятое поражение подряд в КХЛ, в турнирной таблице Западной конференции красно-белые занимают 10-е место, набрав в 49 матчах 60 очков, "Металлург" с 105 очками после 49 игр является лидером Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" в гостях сыграет с челябинским "Трактором", "Металлург" примет нижегородское "Торпедо". Обе встречи пройдут 15 января.

В другом матче игрового дня хоккейный клуб "Сочи" на выезде обыграл по буллитам "Трактор" - 2:1.

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