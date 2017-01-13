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Тренер: серебро ЧЕ бобслеисток Сергеевой и Кочержовой стало приятной неожиданностью

Спорт
13 января, 19:52 дата обновления: 13 января, 20:03 UTC+3 ВИНТЕРБЕРГ корр. ТАСС, Альберт Стародубцев
Спортсменки завоевали первую в истории российского женского бобслея медаль ЧЕ
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Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова

Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова

© AP Photo/Mike Groll, архив

ВИНТЕРБЕРГ /Германия/, 13 января. /Спец. корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Серебро чемпионата Европы, которое завоевали бобслеистки Надежда Сергеева и Анастасия Кочержова, стало приятной неожиданностью для тренерского штаба сборной России. Об этом сообщил ТАСС старший тренер национальной команды Олег Сухорученко.

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Сергеева и Кочержова принесли России первую медаль чемпионатов Европы в женских соревнованиях.

"У меня с самого начала была уверенность, что наши девушки будут бороться сегодня за места в шестерке лучших, но эта медаль стала очень приятной неожиданностью, - признался специалист. - Мы думали, что оба немецких экипажа на своей домашней трассе покажут результат лучше нашего, да и австрийский экипаж Кристины Хенгстер тоже очень силен. Но получилось так, что мы выиграли здесь медаль, первую в истории нашего женского бобслея. И это очень здорово".

Четвертое место на ЧЕ заняли россиянки Александра Родионова и Юлия Шокшуева.

"Шансы на медали что у Сергеевой, что у Родионовой были, сегодня, в принципе, равны, - заметил собеседник ТАСС. - Сергеева быстрее на старте, но Родионова лучше действует на трассе. Но в этот раз Надежда показала хорошую езду в обоих спусках и поэтому опередила свою подругу по команде".

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Российские бобслеистки могут побороться за медали ЧМ

Успешное выступление российских бобслеисток на чемпионате Европы в немецком Винтерберге добавит им психологической уверенности, что даст возможность в феврале претендовать на медали мирового первенства, считает Сухорученко.

"Наши девочки стали четвертыми в компании лучших бобслеисток мира в очень остром соперничестве, - заметил тренер. - Это успешное выступление должно сказаться и на психологической уверенности российских спортсменок. Теперь они поняли, что могут бороться с лидерами мирового бобслея на равных и не будут больше тушеваться перед фаворитами. Теперь у нас есть шансы побороться за медали и на чемпионате мира".

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